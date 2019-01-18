Первый заместитель главы аппарата мэра и правительства Москвы Вячеслав Шуленин перейдет на работу в ВЭБ. Об этом РБК рассказал собеседник, близкий к московскому правительству; информацию подтвердили источник, близкий к мэрии, и еще один в ВЭБе. Обсуждается, что Шуленин займет пост заместителя председателя госкорпорации Игоря Шувалова, сообщили собеседник, близкий к московскому правительству, и источник в ВЭБе.

В мэрии Шуленина сменит глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк, ранее сообщали близкие к мэрии источники РБК. Первый замглавы аппарата и правительства столицы покинет свой пост в начале 2019 года, прогнозировали собеседники РБК.

Предстоящий уход Шуленина и замену его Немерюком источники связывали с перестановками в руководстве московского правительства. Шуленин был правой рукой прежней главы аппарата мэра Анастасии Раковой и отвечал за внутреннюю политику и выборы в столице.

В сентябре прошлого года, после избрания мэра Москвы Сергея Собянина на новый срок, Ракова стала вице-мэром по социальной политике вместо Леонида Печатникова. В свою очередь, ее пост заняла Наталья Сергунина, которая до этого была вице-мэром по экономической политике. Немерюк, который сменит Шуленина, — человек из команды Сергуниной, поясняли близкие к столичным властям собеседники РБК.

Шуленин начал искать новую работу сразу после выборов мэра Москвы в сентябре, рассказывает один из собеседников, близких к мэрии. В частности, он рассматривал возможность перехода в социальный блок к Раковой, но ему это не удалось, утверждает источник РБК.



Вячеславу Шуленину 38 лет. В 2002 году он окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики по специальности «юриспруденция». Работал юрисконсультом в коммерческих организациях, в 2003 году перешел на работу в Мосгоризбирком. В 2010-м был избран депутатом Мосгордумы. В 2011 году стал первым заместителем, а еще через год — руководителем департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы. Этот департамент отвечает за внутреннюю политику. В 2017 году Шуленин был назначен первым замглавы аппарата и правительства Москвы.