Российское подразделение группы Societe Generale ведет переговоры об аренде офисов в комплексе «Око» в «Москва-Сити» для своих банков. Ежегодно аренда площадей здесь будет обходиться в 400—500 млн рублей, пишет РБК .

О том, что французская Societe Generale планирует арендовать около 15 тыс. кв. м во второй очереди комплекса «Око», которую строит Capital Group Павла Тё, рассказали информагентству источники в трех консалтинговых компаниях в сфере недвижимости.

Первая очередь комплекса «Око» состоит из двух небоскребов, а вторая — это отдельное здание, на нижних этажах которого расположен паркинг, на верхних — офисы. В это здание планируют переехать банковские структуры. В новом офисе, по словам двух собеседников РБК, разместятся структуры Росбанка, банка «ДельтаКредит» и Русфинанс Банка (они входят в группу Societe Generale). Головной офис Росбанка, вероятнее всего, останется в БЦ «Домников», а в «Сити» переедет бэк-офис, говорит один из источников на рынке. В Росбанке и Capital Group отказались от комментариев.

«Переговоры в финальной стадии, подписан договор о намерениях. Группа уже проводит тендеры среди дизайнеров и подрядчиков на ремонтные работы в офисе», — говорит один из собеседников РБК, добавляя, что компания планирует подписать долгосрочный договор аренды на срок до десяти лет.

Управляющий партнер консалтинговой компании ILM Андрей Лукашев отмечает, что контракт на такой срок в здании обойдется примерно в 5 млрд рублей с учетом НДС и эксплуатационных платежей. Это дешевле, чем офисы такой же площади в башнях «Москва-Сити».

«Из-за технических особенностей этого здания запрашиваемая ставка аренды здесь 26—27 тысяч рублей за 1 квадратный метр в год без учета НДС и эксплуатационных платежей, в то время как, например, в башне «Око» запрашиваемая ставка аренды составляет 35 тысяч рублей за 1 квадратный метр в год», — говорит директор отдела офисных помещений CBRE Виктория Задорина. Исходя из такой оценки, аренда 15 тыс. кв. м обойдется в 400 млн рублей в год.

«Идея банка в том, чтобы консолидировать в «Москва-Сити» вспомогательные офисы, расположенные в разных районах Москвы, создать здесь своеобразный центр инноваций, собрав в том числе технических специалистов, разработчиков. Сейчас в этой сфере идет активная борьба за кадры, и современный офис в этом помогает», — говорит Лукашев, добавляя, что офис во второй очереди «Ока» представляет из себя «светлое пространство с атриумом».

