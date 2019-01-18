Почта Банк завершил процесс оснащения всех флагманских клиентских центров оборудованием для сбора биометрических данных. На сегодняшний день клиенты могут сдать биометрию (образцы фотографий и голоса) для удаленной идентификации в 426 отделениях Почта Банка в 83 регионах России.

«Таким образом, Почта Банк полностью выполняет требования законодательства по необходимому количеству точек приема. При этом клиентские центры банка, в которых можно сдать биометрический шаблон, находятся не только в крупных, но и в небольших городах, таких как Каменск-Шахтинский (Ростовская область), Ноябрьск (Ямало-Ненецкий автономный округ), Рыбинск (Ярославская область), Глазов (Удмуртская Республика), Шелехов (Иркутская область) и других», — подчеркивается в релизе кредитной организации.

В банке напоминают, что к Единой биометрической системе он подключился одним из первых: с 1 июля 2018 года сбор биометрические данных стартовал в 122 отделениях банка по всей стране. Кроме того, в июле 2018 года Почта Банк первым среди российских банков запустил удаленную идентификацию в интернет-банке, а затем, в октябре 2018 года, также первым запустил эту функцию в мобильном приложении. Таким образом, теперь клиенты, имеющие биометрический контрольный шаблон в ЕБС и успешно прошедшие удаленную идентификацию, могут открыть счет и получить доступ к различным продуктам и услугам банка как через интернет-банк, так и через мобильное приложение «Почта Банк Онлайн». Оно интегрировано с мобильным приложением «Ключ Ростелеком», которое запущено на платформе Android и доступно в Play Market. В ближайшее время приложение будет запущено и на операционной системе iOS.



Также в Почта Банке указывают, что он еще в 2016 году, задолго до внедрения ЕБС, начал применять внутреннюю идентификацию клиентов по изображению лица для защиты от мошеннических операций. Образец изображения лица клиента в обязательном порядке записывается при его первом визите в банк, в дальнейшем слепок используется для его идентификации при каждом обращении (помимо сверки паспорта).

