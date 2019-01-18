«Дыра» в капитале краснодарского банка «Первомайский», чья лицензия была отозвана 23 ноября 2018 года, оценивается на эту дату почти в 265 млн рублей. Такие данные приводятся в опубликованном в пятницу, 18 января, на сайте ЦБ отчете о финансовом состоянии кредитной организации.

Обязательства банка составляют 7,874 млрд рублей, это чуть больше, чем значится в его бухгалтерском балансе (около 7,869 млрд). При этом оценка стоимости активов снижена с указанных банком 8,561 млрд до 7,609 млрд «с учетом дообследования», свидетельствуют материалы Центробанка. Из них следует, что оценка скорректирована, в частности, из-за уменьшения оценки чистой ссудной задолженности с 6,845 млрд до 6,083 млрд рублей.

Таким образом, отрицательная разница между активами и обязательствами банка составляет 265 млн рублей.

Арбитражный суд Краснодарского края 24 декабря принял от Центробанка заявление о признании банка «Первомайский» банкротом, сообщается на сайте регулятора.

Банк «Первомайский» остался без лицензии Решение принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.

В комментарии к отзыву лицензии Центробанк указывал на активное кредитование банком связанных лиц, значительную долю низкокачественной ссудной задолженности в портфеле, занижение величины принимаемого кредитного риска (в связи с чем банку неоднократно предъявлялись требования о досоздании резервов), надлежащая оценка которого выявила значительное уменьшение капитала. Кроме того, в деятельности банка «Первомайский» были установлены неоднократные нарушения «антиотмывочного» законодательства в части представления необходимых сведений в уполномоченный орган. Также банком проводились сомнительные транзитные операции.



В прошлом году банк «Первомайский» первым получил базовую лицензию.



Согласно данным, опубликованным на сайте Центробанка 12 февраля 2019 года, активы банка «Первомайский» на дату его признания банкротом (28 января 2019-го) составили около 7,585 млрд рублей, а обязательства — почти 7,909 млрд, исходя из чего оценка «дыры» в его капитале увеличена до 324 млн рублей.

