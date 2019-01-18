Сбербанк фиксирует продолжение рассылки хакерами из группировки Silence вредоносных писем, ущерба от атаки для банка нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.



Group-IB зафиксировала в среду массовую вредоносную рассылку хакерской группировки Silence, в частности, в адрес банков и крупных платежных систем в России. По данным компании, с начала года это самая крупная атака, насчитывающая более 80 тыс. получателей — сотрудников российских кредитно-финансовых организаций, среди которых основную долю занимают банки и крупные платежные системы. Представитель Банка России заявил, что регулятор своевременно проинформировал о данной рассылке банки и дал рекомендации по противодействию.

«На средствах защиты банка зафиксированы и успешно заблокированы вредоносные письма, имеющие отношение к рассылке Silence. По состоянию на 18 января зафиксировано порядка 1 500 писем. Письма присылаются с доменов, имеющих признаки фишинговых (похожих по написанию на домены банков и прочих организаций). В настоящее время атака продолжается», — рассказали в Сбербанке.

«В банке не зарегистрировано инцидентов или ущерба, связанных с этой угрозой, так как вредоносная рассылка отражена средствами защиты в автоматическом режиме. Мы осуществляем усиленный контроль развития данной серии атак», — указали в кредитной организации.

В Сбербанке отметили, что получили предупреждение ЦБ о данной угрозе 16 января.