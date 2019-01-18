Уральский Банк Реконструкции и Развития (УБРиР) открыл в Москве новый «легкий» офис по обслуживанию малого бизнеса. Отделение расположено в деловом центре «Зубаревский» по адресу: Зубарев переулок, д. 15, корп. 1, сообщили в пресс-службе финучреждения.

УБРиР начал развивать «легкую» сеть в 2015 году. Формат офиса представляет собой симбиоз дистанционного и классического банков в формате low cost.

«В точках продаж, предназначенных преимущественно для обслуживания малого бизнеса, предприниматели получают самые необходимые услуги: могут открыть расчетный счет, получить POS-терминал для приема оплаты по банковским картам, подключить сервисы для развития бизнеса, а также оформить овердрафты. Депозиты для бизнеса размещаются через интернет-банк в три клика. Любые вопросы бизнеса специалисты решают через интернет-банк, чат или по телефону. Также менеджер может приехать непосредственно в офис бизнесмена для консультации и оформления услуг», — пояснили в банке.