Глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД, представляет интересы более 3,4 тыс. дилеров) Олег Мосеев 17 января направил председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной предложения, как бороться с нелегальным оборотом наличных, в том числе на авторынке. Копия письма есть у РБК , его подлинность подтвердил операционный директор дивизиона автодилерской группы «Авилон» Александр Никонов.

Для автодилеров «крайне важно вести деятельность на прозрачном рынке в условиях честной конкуренции», пишет Мосеев. В частности, РОАД предлагают ограничить расчеты наличными с физическими лицами при покупке и продаже автомобилей по примеру юридических лиц. Сейчас, согласно указаниям ЦБ «Об осуществлении наличных расчетов», предельный размер суммы наличными при расчетах между юрлицами не должен превышать 100 тыс. рублей.

В этом случае ассоциация предлагает снизить комиссию за эквайринг по банковским картам с 1,5—2% до 0,2—0,3%. «В настоящий момент стоимость эквайринга несет значительную денежную нагрузку на дилеров и зачастую равна марже на автомобиль», — пишет Мосеев. По его словам, снижение стоимости эквайринга станет «мощным стимулом» для увеличения доли безналичных платежей. «Применение таких условий к национальной системе «Мир» позволит получить существенное преимущество перед иностранными платежными системами», — указывает автор письма (оператор платежной системы «Мир» АО «НСПК» на 100% принадлежит ЦБ). РБК направил запрос в ЦБ в пятницу, 18 января.

Сейчас многие дилеры, по сути, перекладывают расходы на эквайринг на покупателей. На это еще в мае 2018 года обращал внимание зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин: «Сейчас есть проблема с авторынком — я имею в виду продажу автомобилей: продается автомобиль за наличные деньги, а если по безналу, то 3—4% набрасывается сверху на цену машины, конечно, клиенту проще все снять со счета и, даже если он добропорядочный, принести в наличной форме». Он тогда отмечал, что ЦБ намерен провести переговоры с автодилерами по поводу максимального перевода покупок автомобилей в безналичную форму. В пятницу, 18 января, представитель ЦБ не ответил на запрос РБК.

«У многих дилеров есть комиссия при оплате покупки машины по карте, поэтому покупатели предпочитают приходить с наличными», — подтверждает источник в одном из автодилеров. Однако, по его словам, крупным игрокам удается договориться с банками о снижении платы за эквайринг.

Представитель «Автоспеццентра» сообщил, что в компании расчет с покупателями возможен за наличные и по карте, а расчет с контрагентами — только по безналу. По его словам, полный переход на безналичные платежи невозможен и вряд ли устроит всех клиентов. «Хотя, конечно, безналичный расчет облегчил бы всем операционную деятельность», — добавил он.