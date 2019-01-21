Россияне в период новогодних каникул с 1 по 10 января 2019 года потратили по картам Visa в зарубежных поездках 20 млрд рублей, или около 300 млн долларов, следует из данных международной платежной системы (есть у РБК ). Траты россиян выросли на 5,2% в рублевом выражении и снизились почти на 10% в долларовом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (19 млрд рублей, около 330 млн долларов). Разнонаправленная динамика объясняется ростом курса доллара к рублю за 2018 год более чем на 20%.

Второй год подряд отмечается и снижение среднего чека. В 2019-м он составил 5 542 рубля, уменьшившись за год на 3,4%, а за два года — на 13% (с 6 360 рублей в 2017-м).

Доля трат по картам Visa Classic и Electron в общем объеме российских карт Visa за рубежом составила 27,38%.

Россияне третий год подряд больше всего денег оставляют в Италии — в новогодние праздники 2019 года держатели карт Visa потратили в этой стране 29 млн долларов. Однако в прошлом году наши соотечественники израсходовали в Италии 35 млн долларов.

Также в топ-10 стран по объемам трат россиян по картам Visa вошли ОАЭ (22 млн долларов), Таиланд (21 млн долларов), США (17 млн долларов), Франция (16 млн долларов), Германия (14 млн долларов), Испания (14 млн долларов), Белоруссия (13 млн долларов), Австрия (12 млн долларов) и Швейцария (10 млн долларов). С января 2018 года порядок стран в топ-10 не претерпел никаких изменений. В 2017 году США находились на втором месте с показателем 20 млн долларов, однако через год были вытеснены ОАЭ и Таиландом на четвертое место.

В четырех странах россияне за новогодние праздники потратили больше, чем все остальные иностранцы — держатели карт Visa (без учета местных жителей). Это Белоруссия (траты россиян — 13 млн долларов, или 72% от трат всех иностранцев), Армения (2,8 млн долларов, или 66%), Таджикистан (525 тыс. долларов, или 53%) и Узбекистан (1,4 млн долларов, или 50%).