Агентство по страхованию вкладов 21 января подало в Арбитражный суд Омской области заявление о привлечении 11 лиц, контролировавших Мираф-Банк, к субсидиарной ответственности в общем размере более 3,715 млрд рублей. Сообщение об этом опубликовано на сайте агентства.

Мираф-Банк был лишен лицензии 21 января 2016-го и признан банкротом 24 февраля того же года. Функции конкурсного управляющего были возложены на АСВ.

В сообщении агентства указано, что сумму иска оно рассчитывает взыскать с Безелянского М. Э., Берковича Б. К., Варлашкина А. А., Завацкого Г. В., Любащенко Д. В., Масленниковой В. В., Маслова И. А., Огаркова С. В., Пименова В. А., Салецковой Ю. А., Тимоховой О. Р. Уточним, что, в частности, Алексей Варлашкин возглавлял правление банка и входил в его совет директоров, Георгий Завацкий и Виктория Масленникова были членами правления.

В результате проверки обстоятельств банкротства кредитной организации конкурсный управляющий установил, что ухудшение ее финансового положения произошло в результате совершенных контролирующими лицами действий по замещению ликвидных активов банка (денежных средств) на неликвидную ссудную задолженность юридических и физических лиц, замещению ликвидных векселей на неликвидные, хищению денежных средств банка на брокерском счете (при посредничестве брокера), замещению ликвидных облигаций и рыночной ссудной задолженности на неликвидные паи паевых инвестиционных фондов, приобретению ликвидных паев ПИФов по завышенной стоимости, получению из кассы банка наличных денежных средств по неоплаченному векселю банка. При этом бывшим руководством не были приняты предусмотренные законом меры по предупреждению банкротства банка.

«Указанные обстоятельства в соответствии с федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций», а также федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» являются основанием для привлечения контролировавших банк лиц к субсидиарной ответственности», — заключают в АСВ.



В мае 2018 года газета «Коммерсант» сообщала о завершении расследования уголовного дела в отношении двух членов совета директоров банка, входивших в число его совладельцев, — уроженца Боливии Марио Игнасио Монхе Симонса и экс-директора аудиторской компании «Константа» Натальи Казаковой. Им было предъявлено обвинение в хищении средств банка путем выдачи необеспеченных кредитов, причем за время расследования сумма вменяемого фигурантам ущерба увеличилась со 100 млн до 873,2 млн рублей.