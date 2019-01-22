Микрофинансовые организации в перспективе десяти следующих лет должны перейти в разряд банков с базовой лицензией. Такое мнение в интервью ТАСС высказал замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

«Мы должны исключить «серые» и «черные» микрофинансовые организации. Я считаю, что микрофинансовые организации должны постепенно, в горизонте десяти лет, мигрировать в область банков с базовой лицензией. Существующие сейчас «полубанки» и «недобанки» — очень странная вещь, поскольку в части защиты средств граждан мы проседаем», — сказал Моисеев.

Он пояснил, что сейчас МФО могут привлекать средства граждан, не страхуя эти деньги.

«И у нас сейчас возникает такое регуляторное «месиво» — МФО пишут условия договора маленьким шрифтом, мы заставляем их писать большим, все эти мелкие изменения накручиваются одно на другое. А по большому счету нужно просто сближать регулирование МФО и банков», — добавил Моисеев.

ЦБ РФ с 2018 года начал вводить пропорциональное регулирование банковского сектора. Предусматривается создание многоуровневой банковской системы в России: банки, обладающие универсальной лицензией (требования к минимальному капиталу в размере 1 млрд рублей) и банки с базовой лицензией (минимальный размер собственных средств составит 300 млн рублей).

