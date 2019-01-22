Решение об осуществлении мер по предупреждению банкротства было принято в связи с неспособностью банка самостоятельно преодолеть финансовые трудности

Центробанк утвердил план участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства Московского Индустриального Банка (регистрационный номер 912, г. Москва), сообщили в пресс-службе регулятора.

«В рамках мер, направленных на обеспечение непрерывности деятельности банка на рынке банковских услуг и на повышение его финансовой устойчивости, планируется участие Банка России в качестве инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора. В качестве первоочередных мер предусмотрено предоставление банку средств на поддержание ликвидности со стороны Банка России. С целью осуществления всех необходимых мероприятий для оказания поддержки банку приказом Банка России от 22 января 2019 года № ОД-109 функции временной администрации по управлению банком возложены с 22 января 2019 года на ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора», — отмечается в сообщении.

В Центробанке добавили, что решение об осуществлении мер по предупреждению банкротства было принято в связи с неспособностью Московского Индустриального Банка самостоятельно преодолеть финансовые трудности, с которыми он сталкивался в последние несколько лет. «Проблемы банка были вызваны главным образом его глубокой вовлеченностью в финансирование неэффективных инвестиционных проектов в области строительства, промышленности и операций с недвижимостью. В результате значительная часть активов банка утратила ликвидность и перестала приносить доход. Признание обесценения таких активов привело к резкому снижению капитала банка и нарушению предельных значений обязательных нормативов», — пояснили в ЦБ.

Московский Индустриальный Банк продолжает работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится.

​МИнБанк примет помощь владельцев Речь идет о внесении акционерами безвозмездного вклада в денежной форме на сумму 3,5 млрд рублей в I квартале.



Банк занимает 33-е место по активам среди российских кредитных организаций. Накануне одно из крупнейших рейтинговых агентств Fitch Rating в своем очередном обзоре отнесло Московский Индустриальный Банк к одному из пяти крупных несистемных банков, не соблюдавших в ноябре 2018 года минимальные регулятивные требования по достаточности капитала с учетом положенных надбавок. Неспособность выполнить требования по надбавкам на консолидированном уровне к концу квартала может вызывать ограничения по дивидендным выплатам, но не является основанием для отзыва лицензии, уточнили тогда в Fitch.

Финучреждение не выполняло указанные требования по надбавкам как минимум с июня 2018 года, следует из обзоров Fitch Ratings.

Кроме этого, Московский Индустриальный Банк активно привлекал вкладчиков в последнее время. Так, с конца августа прошлого года он не менее шести раз повышал ставки по вкладам. Причем повышение касалось депозитов как в рублях, так и в долларах США.

До сегодняшнего дня банк предлагал одни из самых высоких ставок на рынке — до 8% годовых по вкладам в рублях и до 3,9% годовых в долларах. Несмотря на это, за прошлый год объем портфеля вкладов в банке увеличился всего на 6,4% — до 199,6 млрд рублей (декабрь 2017-го — декабрь 2018-го, РСБУ). Розничный кредитный портфель банка за то же время вырос почти на 18% — до 14,2 млрд рублей.

По российским стандартам отчетности на 1 декабря 2018 года убыток Московского Индустриального Банка составлял 2,8 млрд рублей (последние актуальные данные). Позапрошлый год кредитная организация завершила с убытком в 4,6 млрд рублей по состоянию на 1 января 2018 года. 2016 год банк закончил с небольшой чистой прибылью в 341 млн рублей. 2015 год ознаменовался для финучреждения убытком в 6,4 млрд рублей.



Московский Индустриальный Банк является одним из старейших банков в России. Он работает с 1990 года. Впервые кредитная организация была зарегистрирована Госбанком СССР на базе Московского городского управления Промстройбанка СССР в форме товарищества с ограниченной ответственностью. В 1997 году фининститут был преобразован в акционерный банк, которому было присвоено сокращенное наименование ОАО «МИнБ».