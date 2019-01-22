Специализированным строительным банком должен считаться «Банк ДОМ.РФ», такое мнение высказал в интервью ТАСС замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

«Официальной точки зрения правительства по этому поводу нет, но, с моей точки зрения и моих коллег из Минстроя, это должен быть «Банк ДОМ.РФ». Это единственный банк, который уже имеет опыт работы с достройкой — «Су-155» успешно достраивается, сейчас будет Urban Group. Надеюсь, что правительство нашу позицию поддержит», — сказал Моисеев.

В конце 2018 года президент РФ Владимир Путин поручил создать с участием единого института развития в жилищной сфере «ДОМ.РФ» специализированную кредитную организацию для финансирования строительства многоквартирных домов.

С 1 июля 2019 года все российские застройщики, привлекающие средства граждан, обязаны перейти на схему долевого строительства жилья с применением эскроу-счетов (такая возможность появилась с 1 июля 2018 года). По этой схеме дольщики передают средства не девелоперу, а банку, который замораживает деньги до тех пор, пока застройщик не выполнит обязательства по сдаче объекта. Финансировать проекты застройщики будут с помощью банковских кредитов.