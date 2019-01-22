Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банка «Хлынов» на уровне «ruВВВ-». Прогноз по нему изменен со «стабильного» на «позитивный», следует из релиза агентства.



«Рейтинг кредитоспособности КБ «Хлынов» обусловлен ограниченной оценкой рыночных позиций, адекватным запасом капитала в сочетании с высокой рентабельностью деятельности, приемлемой позицией по ликвидности, а также удовлетворительным качеством активов и уровнем корпоративного управления. «Позитивный» прогноз по рейтингу отражает ожидания агентства по дальнейшему органическому росту бизнеса банка при одновременном поддержании стабильного качества активов и неухудшении прочих финансовых показателей, что способно привести к повышению рейтинга», — отмечается в сообщении.

По данным аналитиков, основной объем кредитного портфеля банка (около 58%) приходится на ссуды субъектам малого бизнеса и муниципальным образованиям, оставшуюся часть составляют преимущественно ипотечные и необеспеченные потребительские кредиты физлицам.

Банк поддерживает значения нормативов достаточности с существенным запасом над регулятивными минимумами (Н1.0 равен 14,7%, Н1.1 и Н1.2 — 13,4% на 1 декабря 2018 года), что позволяет банку выдержать потенциальное обесценение около 12% активов и внебалансовых обязательств под риском без нарушения нормативов, отметили в «Эксперт РА».

