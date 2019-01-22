Центральный банк России может предоставить ликвидность Московскому Индустриальному Банку в виде кредитов в размере до 77 млрд рублей. Об этом рассказал зампред ЦБ Василий Поздышев на пресс-брифинге.

«В настоящее время принято решение о поддержке банка в случае возможного временного оттока клиентских средств. Я обращу внимание, что одним из факторов принятия решения об участии Банка России в финансовом оздоровлении являлся начавший с января отток клиентских средств в банке. В плане участия мы зарезервировали сумму финансовой поддержки банка. Сейчас это 77 миллиардов рублей в виде кредитов на ликвидность», — рассказал он.

Поздышев подчеркнул, что это максимальная сумма кредита, которую может получить банк, и часть средств может быть предоставлена уже на этой неделе.

«По нашим оценкам, размер дисбаланса, который нужно покрыть для того, чтобы банк смог дальше нормально работать, — от 60 до 100 миллиардов рублей», — добавил он.

