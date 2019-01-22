Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности Запсибкомбанка до уровня «ruА+» и установило «стабильный» прогноз. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «ruBBB+» с «позитивным» прогнозом.

«Повышение рейтинга обусловлено закрытием в конце 2018 года сделки по покупке 71,8% акций кредитной организации банком ВТБ, что, по мнению агентства, обеспечит поддержку Запсибкомбанку в случае необходимости, а также будет способствовать укреплению конкурентных позиций банка в среднесрочной перспективе. Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен удовлетворительной рыночной позицией, адекватными оценками ликвидности, качества активов и корпоративного управления, а также сильной позицией по достаточности капитала и прибыльности», — говорится в сообщении.

Президентом — председателем правления Запсибкомбанка назначен Александр Сурин Возглавлявший Запсибкомбанк до этого Дмитрий Горицкий стал заместителем председателя совета директоров.

Удовлетворительная оценка рыночных позиций отражает невысокие конкурентные позиции банка на российском банковском рынке РФ при сильных позициях в домашнем регионе — Запсибкомбанк является крупнейшим банком в Тюменской области. Значительную концентрацию клиентской базы на одном регионе агентство рассматривает в качестве одного из факторов, ограничивающих бизнес-профиль, поскольку указанное может оказывать давление на финансовый результат банка при ухудшении конъюнктуры рынка в регионе.

Агентство отмечает высокую диверсификацию бизнеса банка по сегментам кредитного риска. Величина активов, приходящихся на связанные с кредитной организацией стороны, по оценке агентства, находится на приемлемом уровне. Кредитный портфель банка составляет основу его активов и представлен прежде всего ссудами, выданными физическим лицам и крупному бизнесу. Отмечается также высокое кредитное качество портфеля ценных бумаг.

Адекватная ликвидная позиция обусловлена приемлемым запасом балансовой ликвидности. Однако агентство негативно оценивает повышенную зависимость ресурсной базы от средств населения.

Уровень корпоративного управления оценивается агентством как адекватный. Качество корпоративного управления в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка.