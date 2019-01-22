В IV квартале 2018 года 102 российских банка поменяли универсальную лицензию на базовую. Список представлен в очередном выпуске статистических данных по изменениям в структуре банковского сектора от Центробанка РФ, который ранее в январе сообщил, что в общей сложности базовую лицензию на конец декабря 2018-го имеют 149 банков.
В IV квартале базовую лицензию вместо действовавшей по умолчанию универсальной получили следующие банки:
- Автоградбанк (Татарстан, Набережные Челны);
- АвтоКредитБанк (Казань);
- Алтынбанк (Казань);
- Апабанк (Москва);
- «Аспект» (Москва);
- «Берейт» (Ленинградская область);
- «Оранжевый» (Санкт-Петербург);
- Банк РМП (Банк Развития и Модернизации Промышленности, Москва);
- «Стандарт-Кредит» (Адыгея);
- Вакобанк (Псковская область, Великие Луки);
- «Викинг» (Санкт-Петербург);
- «Вологжанин» (Вологда);
- ВРБ (Москва);
- «Вятич» (Рязань);
- Газнефтьбанк (Саратов);
- Геобанк (Москва);
- «Гефест» (Тверская область, Кимры);
- ГринКомБанк (Иркутск);
- Далена Банк (Москва);
- «Долинск» (Южно-Сахалинск);
- Донкомбанк (Ростов-на-Дону);
- Дон-Тексбанк (Ростовская область, Шахты);
- Донхлеббанк (базировался в Ростове-на-Дону);
- «Дружба» (Тюмень);
- Евроазиатский Инвестиционный Банк (Москва);
- «Евроальянс» (Иваново);
- Енисейский Объединенный Банк (Красноярск);
- «Ермак» (ХМАО, Нижневартовск);
- «Жилкредит» (Москва);
- Икано Банк (Московская область, Химки);
- АКБ «ИРС» (Москва);
- Камский Коммерческий Банк (Набережные Челны);
- Камчаткомагропромбанк (Петропавловск-Камчатский);
- Кемсоцинбанк (Кемерово);
- Кетовский Коммерческий Банк (Курган);
- Классик Эконом Банк (Владикавказ);
- «Космос» (Москва);
- Кранбанк (Иваново);
- «Кредитинвест» (Дагестан, Кизилюрт);
- Кредпромбанк (Ярославль);
- Кросна-Банк (Москва);
- Кузбассхимбанк (Кемерово);
- «Кузнецкий» (Пенза);
- «Кузнецкий Мост» (Москва);
- «Курган»;
- Майкопбанк;
- «Майский» (Кабардино-Балкария, Майский);
- «Максима» (Москва);
- МВС Банк (Дагестан, Избербаш);
- «Мегаполис» (Чебоксары);
- Международный Расчетный Банк (Москва);
- «Металлург» (Москва);
- Межрегиональный Промышленно-Строительный Банк (Саранск);
- Муниципальный Камчатпрофитбанк (Петропавловск-Камчатский);
- Народный Банк Тувы (Кызыл);
- Народный Доверительный Банк (Москва);
- Национальный Банк Сбережений (Иваново);
- Национальный Банк Взаимного Кредита (Москва);
- Невский Банк (Санкт-Петербург);
- «Нейва» (Екатеринбург);
- «Новокиб» (Новокузнецк);
- Новый Московский Банк (Москва);
- «Ноосфера» (Горно-Алтайск);
- Оней Банк (Москва);
- Первоуральскбанк (Свердловская область, Первоуральск);
- Первый Дортрансбанк (Киров);
- «Пермь»;
- «Прайм Финанс» (Санкт-Петербург);
- Примтеркомбанк (Владивосток);
- «Приобье» (ХМАО, Нижневартовск);
- Прокоммерцбанк (Москва);
- Промсельхозбанк (Москва);
- Промтрансбанк (Уфа);
- Проинвестбанк (Пермь);
- «Прохладный» (Кабардино-Балкария, Прохладный);
- Радиотехбанк (Нижний Новгород);
- Рента-Банк (Москва);
- «Республиканский Кредитный Альянс» (Москва);
- Росбизнесбанк (Москва);
- Россита-Банк (Москва);
- РТС-Банк (Самарская область, Тольятти);
- Руна-Банк (Москва);
- РусьРегионБанк (Москва);
- РФИ Банк (Москва);
- Севастопольский Морской Банк (Севастополь);
- «Сервис Резерв» (Москва);
- «Соколовский» (Москва);
- Спецстройбанк (Москва);
- Спиритбанк (Тула);
- «Спутник» (Самара);
- Старооскольский Агропромбанк (Белгородская область, Старый Оскол);
- «Столичный Кредит» (Москва);
- Таганрогбанк;
- «Тайдон» (Кемерово);
- Тамбовкредитпромбанк;
- Тексбанк (Черкесск);
- «Торжок» (Тверская область);
- «Фридом Финанс» (Москва);
- Холдинвестбанк (Московская область);
- Чувашкредитпромбанк (Чебоксары);
- «Элита» (Калуга);
- Яринтербанк (Ярославль).
Согласно данным, публиковавшимся Центробанком ранее, в I квартале 2018 года базовые лицензии не выдавались, во II квартале было выдано шесть таких лицензий, в III квартале — 44. При этом у трех банков из общего списка лицензии в настоящий момент уже отозваны: у столичного «Риал-Кредита» и краснодарского банка «Первомайский», получивших базовую лицензию в «первой волне», а также у Донхлеббанка.
В декабре 2018-го завершился переходный период, в течение которого банки с капиталом менее 1 млрд рублей должны были либо нарастить капитал до уровня не менее 1 млрд рублей, либо изменить свой статус. По состоянию на 30 декабря 2018 года Банк России заменил лицензии 149 действующим банкам в связи с получением ими статуса банков с базовой лицензией. Три банка с универсальной лицензией изменили свой статус на небанковскую кредитную организацию. Для банков с базовой лицензией регулирование упрощено по сравнению с новыми, технически сложными требованиями, предъявляемыми к банкам с универсальной лицензией.