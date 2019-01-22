Сбербанк начал предоставлять людям с инвалидностью услугу «Защищенный кредит», которая представляет собой программу ипотечного страхования, подразумевающую снижение ставки по ипотеке на 1 процентный пункт при условии страхования жизни и здоровья заемщика. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

При оформлении договора ипотечного кредитования клиенты Сбербанка могут заключить договор страхования жизни и здоровья, в том числе в компании «Сбербанк страхование жизни» по программе «Защищенный заемщик».

«Эта программа включает в себя страхование от рисков постоянной утраты трудоспособности и ухода из жизни. Риск утраты трудоспособности не применим к людям с инвалидностью, поэтому ранее программа «Защищенный заемщик» была для них недоступна», — говорится в сообщении банка.

Программа обеспечивает клиентов с инвалидностью защитой от риска ухода из жизни в результате несчастного случая или болезни. При наступлении страхового события задолженность клиента перед банком погасит страховая компания. Заключение договора страхования позволяет получить скидку при оформлении ипотечного кредита в размере 1 п. п. к уже заявленной ставке.



Специальные условия ипотечного страхования для лиц с инвалидностью начали действовать во всех отделениях Сбербанка.