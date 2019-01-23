Проект «Совесть», входящий в группу QIWI, рассматривает для себя возможность нового вектора развития бизнеса. Помимо продвижения собственных карт рассрочки «Совесть» может заняться кросс-продажами продуктов других банков. Об этом обозревателю Банки.ру рассказал руководитель проекта «Совесть» Олег Ряженов-Симс.

«На текущий момент на банковском рынке очень мало игроков, которые умеют качественно кросс-сейлить продукты (при продаже основного продукта дополнительно продавать свой продукт или продукт партнера. — Прим. ред.). Мы готовы предложить рынку нашу экспертизу и опыт в этой сфере, — отметил Ряженов-Симс. — В данном случае речь идет не о создании нового продукта, а об увеличении совместной прибыли. Наши первые тесты кросс-продаж кредитов наличными и страховок уже показывают хорошие результаты».

Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru