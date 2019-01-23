Сбербанк отменил комиссии за денежные переводы внутри банка для некоторых категорий клиентов, постепенно полностью откажется от таких комиссий, сообщил журналистам глава банка Герман Греф в кулуарах Всемирного экономического форума.

«Мы уже начали вводить всевозможные пакеты для разных клиентов. В начале прошлого года мы приняли решение о постепенном снижении (комиссий) до их полной отмены. Когда это случится, точно сказать не могу. Это длительный процесс. Мы приняли пакеты для крупных партнеров — это работодатели, зарплатники. Для них мы все комиссии полностью отменили. Потом какие-то пакеты введены для каких- то категорий клиентов. Это достаточно значимый шаг для нас и достаточно значимые суммы. Разово отменить — это тяжело, шаг за шагом будем это делать», — сказал он.



Ранее «Коммерсант» сообщал, что ФАС, ЦБ и Минфин провели анализ рынка денежных переводов РФ и заявили о недопустимости комиссий за переводы внутри одного банка. По итогам анализа ведомствами был подготовлен и направлен в правительство доклад с предложением закрепить на законодательном уровне требование о равной стоимости переводов вне зависимости от региона, а также обязать все банки присоединиться к будущей системе быстрых переводов ЦБ, где максимальная комиссия за перевод не превысит три рубля. Издание также указывало, что среди крупных кредитных организаций публично известно только о внутрибанковской комиссии Сбербанка.