Глава Сбербанка Герман Греф считает, что рецессия в экономике всегда приходит неожиданно. Такое мнение он высказал ТАСС в кулуарах Всемирного экономического форума.

«Всегда рецессия приходит позже, чем вы прогнозируете, и раньше, чем вы ожидаете», — указал он.

Ранее глава Международного валютного фонда Кристин Лагард в ходе пресс-конференции в Давосе высказала мнение, что глобальный экономический кризис не ожидает мировую экономику «за углом».

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин также отмечал, что рост мировой экономики в ближайшие годы замедлится минимум до 3%, но глобальная рецессия маловероятна. По его мнению, для этого должен случиться очень серьезный кризис.