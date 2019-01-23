Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банка «Москва-Сити» на уровне «ruB+». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз.

В агентстве указывают , что рейтинг банка обусловлен слабой оценкой его рыночных позиций, удовлетворительной ликвидной позицией, высоким уровнем достаточности капитала, приемлемым уровнем рентабельности и качеством активов, а также консервативной оценкой корпоративного управления.

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена ограниченными масштабами бизнеса банка и узкой клиентской базой (на 1 декабря 2018 года у банка 15 заемщиков-юрлиц и 45 заемщиков-физлиц). Также для банка характерна слабая диверсификация бизнеса по направлениям деятельности, что обусловлено высокой долей низкодоходных краткосрочных компонентов в структуре активов.

Банк поддерживает высокий уровень достаточности собственных средств; уровень абсорбции убытков позволяет выдержать обесценение всех подверженных кредитному и рыночному риску активов и внебалансовых обязательств. Бизнес банка характеризуется адекватным уровнем эффективности деятельности, при этом больше половины процентных доходов банк генерирует от размещения средств на депозите в Банке России.

Качество активов оценивается как приемлемое. Основную часть активов (61% на 1 декабря) формирует депозит в Банке России; на кредитный портфель без учета МБК приходится менее 30% активов. Ссудная задолженность, представленная преимущественно кредитами юрлицам, имеет слабую отраслевую диверсификацию (на 1 июля доля строительства составляла 69%). Кредитный портфель имеет невысокое качество, тем не менее просроченная задолженность практически отсутствует. Агентство отмечает хороший уровень обеспеченности кредитного портфеля.

Удовлетворительная ликвидная позиция обусловлена значительным запасом балансовой ликвидности, поскольку свободные средства размещаются преимущественного на депозите в Банке России сроком до семи дней. Ресурсная база сформирована преимущественно за счет средств юрлиц и характеризуется высоким уровнем зависимости от средств крупнейшей группы кредиторов. Вместе с тем агентство отмечает повышенные темпы прироста вкладов физлиц.



«Эффективность управления и риск-менеджмента агентство оценивает как невысокую исходя из текущей структуры бизнеса», — говорится в числе прочего в релизе.