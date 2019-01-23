Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил отказ в удовлетворении ходатайства госкорпорации Агентство по страхованию вкладов (АСВ) об аресте имущества девяти руководителей Нота-Банка на сумму 37,3 млрд рублей, сообщили РАПСИ в суде.

Агентство обжаловало в апелляции определение столичного арбитража от 13 ноября 2018 года.

Оценив разумность и обоснованность требований АСВ о принятии обеспечительных мер, а также вероятность причинения должнику или его кредиторам значительного ущерба в случае непринятия заявленной меры, суд пришел к выводу о недоказанности обстоятельств, необходимых для удовлетворения этого ходатайства.

Ходатайство об аресте денежных средств было направлено в рамках заявления о привлечении к субсидиарной ответственности и взыскании 37,3 млрд рублей с экс-руководства банка.

В качестве ответчиков по иску выступают бывший председатель правления банка Дмитрий Ерохин, экс-финансовый директор кредитной организации Галина Марчукова, находящаяся под домашним арестом по делу о мошенничестве на 350 млн рублей, и еще семь руководителей Нота-Банка.

В результате проверки обстоятельств несостоятельности банка, проведенной конкурсным управляющим, были выявлены признаки преднамеренного банкротства Нота-Банка. В частности, установлено, что в период с 1 февраля 2014 года по 24 ноября 2015-го контролирующими банк лицами совершались действия по выводу из него ликвидных активов, часть из которых замещена на невозвратную задолженность технических юридических лиц и руководства кредитной организации.