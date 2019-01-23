Агентство по страхованию вкладов из 4 трлн рублей, выигранных по своим искам в судах с ликвидированными банками, получило лишь 100 млрд рублей. Всего исков подано на 6 трлн рублей, сообщил генеральный директор АСВ Юрий Исаев в интервью радиостанции «Вести ФМ».

«Ситуация, которая складывается по эффективности всей связки: мы — суды — приставы <…> Мы исков подали на 6 триллионов рублей. Выиграли на 4 триллиона рублей, а получили денег 100 миллиардов рублей», — сказал он.

Исаев добавил, что АСВ сейчас ведет одновременно более 300 тыс. дел в судах.

АСВ: поступления в конкурсную массу по итогам исков к банкирам остаются незначительными На первый план выходит проблема фактического исполнения решений судов.

Также глава АСВ обозначил сложности в получении денежных средств через суд, в частности полугодовой разрыв между началом процедуры банкротства и началом судебного процесса. Так, по словам Исаева, за эти полгода некоторые заемщики принимают решение инициировать процедуру собственного банкротства, чтобы не возвращать взятый в банке кредит.

«Через полгода [после начала банкротства банка] мы начинаем судиться. Пока мы начинаем судиться, уже те люди, которые еще до банкротства [банка] думали, отдавать или не отдавать эти деньги, — за эти полгода… тоже начинают свое банкротство», — отметил он.

