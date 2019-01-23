Структурный профицит ликвидности банковского сектора РФ увеличился в декабре 2018 года до 3 трлн рублей. Об этом Банк России сообщает в очередном выпуске комментария «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» , обращая внимание, что показатель оказался выше прогноза регулятора в 2—2,3 трлн рублей, представленного в предыдущем выпуске комментария.

Как поясняется, факторами роста профицита ликвидности были главным образом сезонно высокий в конце года объем операций по бюджетным счетам. Федеральное казначейство и бюджеты субъектов РФ сократили объем средств, размещенных в банках на депозитах и по договорам РЕПО, однако в меньшей степени, чем ожидалось. Для осуществления запланированных расходов были использованы остатки со счетов в Банке России, в том числе поступившие в результате конвертации средств Фонда национального благосостояния. Это привело к притоку ликвидности в банковский сектор по бюджетному каналу.

Еще одним фактором отклонения сложившегося уровня профицита от прогнозного названо опережающее выполнение банками усреднения обязательных резервов, что привело к уменьшению остатка на их корсчетах и соответствующему росту депозитов овернайт в Банке России. При этом отдельные банки привлекли дополнительные средства на корсчета с помощью операций РЕПО в новогодние праздники в дни работы платежной системы Банка России.

«Динамика наличных денег в обращении была близка к значениям предыдущего года. По итогам декабря отток ликвидности из банковского сектора за счет данного фактора был несколько меньше прогноза, в том числе за счет возврата части наличных денег в банки в последний день месяца», — добавляют в ЦБ.



После уточнения фактических данных за декабрь 2018 года прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2019 года повышен с 2,2—2,8 трлн до 2,8—3,3 трлн рублей.

В обзоре в числе прочего отмечается, что «сохранение благоприятной ситуации с валютной ликвидностью в последние месяцы 2018 года привело к отсутствию значительного роста потребности банков в валюте в последние дни года. На этом фоне банки не предъявляли существенного спроса на заимствования валюты по инструменту «валютный своп» Банка России, как это было в предыдущие несколько лет».

