Управление Федеральной антимонопольной службы по Московской области признало СМС-рекламу Райффайзенбанка ненадлежащей. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства.

В Московское областное УФАС России поступило обращение физического лица, которому на телефон пришло СМС-сообщение с рекламой кредита Райффайзенбанка, хотя абонент не давал предварительного согласия на получение рекламы.

Антимонопольный орган усмотрел в указанной рекламе признаки нарушения части 7 статьи 5, частей 1 и 3 статьи 28 федерального закона «О рекламе». Нарушение выразилось «в распространении рекламы без указания лица, оказывающего финансовые услуги, и всех существенных условий, влияющих на сумму расходов, которые понесет лицо, воспользовавшись указанным кредитом».



По итогам рассмотрения дела комиссия УФАС приняла решение о признании СМС-рекламы Райффайзенбанка ненадлежащей и не соответствующей требованиям вышеуказанных пунктов закона «О рекламе».