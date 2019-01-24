За весь 2018 год банк «Траст», на базе которого был создан Банк непрофильных активов, сократил объем депозитов в девять раз. Об этом рассказал в интервью Банки.ру предправления «Траста» и глава Банка непрофильных активов Александр Соколов.

«Банк «Траст» существенно сократил объем депозитной базы. На конец 2018 года у нас осталось меньше 10 миллиардов рублей средств физлиц, в то время как на начало года было 90 миллиардов рублей», — указал Соколов.

По его словам, такому снижению способствовало как закрытие вкладов по окончании срока их действия, так и целенаправленная разъяснительная работа с вкладчиками. Помимо прочего, вкладчикам был предложен бонус — досрочное расторжение договора вклада без потери начисленных процентов.

По оценкам Соколова, до конца 2019 года в «Трасте» останется меньше 1—2 млрд рублей средств физлиц.