Глава Банка непрофильных активов (БНА) Александр Соколов не опасается, что с появлением на рынке данного института кредитные организации будут стараться «отдать» ему неугодные им активы, представив их как непрофильные для себя. Таким мнением Соколов поделился в интервью Банки.ру.

«БНА решает проблемы банков, попавших под санацию, мы не обязаны забирать себе все подряд, — заявил он. — Чтобы передать нам актив, нужно либо предложить для нас экономически выгодную сделку, на которой мы сможем заработать, либо сначала пройти все процедуры Банка России, связанные с санацией».

