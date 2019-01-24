Банк непрофильных активов (БНА) оставит лицензию банка «Траст», на которой работает на текущий момент, по ряду причин. Об этом сообщил в интервью Банки.ру председатель правления банка «Траст» и глава Банка непрофильных активов Александр Соколов.

«Банк называется «Траст». Банком непрофильных активов он именуется на управленческом уровне. Пока у нас будет банковская лицензия, название не изменится. Когда мы решим отказаться от банковской лицензии и трансформируемся, например, в фонд, тогда подумаем над ребрендингом», — предположил Соколов.

По его словам, банковская лицензия дает ряд преимуществ. Например, обращать взыскание на залог при наличии лицензии более эффективно.

«То же касается и банкротных процедур, — уточнил Соколов. — Но есть и минусы: банковская отчетность, например, сложнее отчетности того же фонда».