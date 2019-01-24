Банк непрофильных активов (БНА) не планирует начинать работу с участниками микрофинансового рынка. Об этом в интервью Банки.ру рассказал глава БНА Александр Соколов.

Он также уточнил, что микрофинансовая компания «Домашние деньги», крупнейший участник микрофинансового сектора, у которого в прошлом году возникли проблемы, не обращался в Банк непрофильных активов за помощью.

«Домашние деньги» к нам не обращались, и от ЦБ не поступало подобных распоряжений (по этой компании. — Прим. ред.). Розница — это не наша тема, да и с участниками микрофинансового сектора мы работать не планируем», — заявил Соколов.