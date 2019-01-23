На данный момент идет большая конкуренция за работу с населением, но любой сотрудник вправе самостоятельно выбирать для себя зарплатный банк, заявил глава ВТБ Андрей Костин.

«Я не вижу, что существует некое рабство так называемое. Потому что сегодня любой сотрудник вправе выбирать себе банк, и так оно и происходит. И даже если зарплату начисляют на один банк, то эти деньги могут в течение нескольких минут или часов перевестись в другой банк», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

«Сегодня, конечно, идет большая конкуренция за работу с частными лицами. И банки, когда кредитуют сегодня предприятия, они стараются договориться о том, чтобы получить и зарплатных клиентов к себе. Но повторяю, это делается на добровольной основе... Про рабство уж точно нельзя говорить», — заключил глава ВТБ.