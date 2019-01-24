ВТБ в ближайшее время обсудит со Сбербанком и правительством детальный план по созданию региональной авиакомпании. Об этом сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

«Нам нужно с [Германом] Грефом собраться после Давоса, понять дальнейший план действий. Если мы рекомендации консультантов в принципе принимаем — дальше нужно создать рабочую группу и уже вместе договариваться с [вице-премьером Максимом] Акимовым и [министром транспорта Евгением] Дитрихом, что мы дальше придем и начнем заниматься этим совместно», — сказал Костин.

Он отметил, что привлеченные иностранные консультанты представили доклад по проекту в декабре 2018 года. «Нами совместно со Сбербанком были найдены международные консультанты, которые представили доклад мне ближе к концу декабря прошлого года. Соответственно, я его прочитал, я не знаю, прочитал ли его еще Герман Оскарович», — сказал Костин.

Костин опроверг информацию о создании региональной авиакомпании на базе «ЮТэйр» Глава ВТБ подчеркнул, что с перевозчиком не ведется никакой работы в данном направлении.

Глава ВТБ заявил о необходимости поддержки государством проекта создания новой региональной авиакомпании. «Не помню, где я услышал предложение от Германа Оскаровича [Грефа] о том, что хорошо бы, чтобы в стране было региональное сообщение, потому что трудно из Омска в Новосибирск прилетать. Появилась идея, что банки могли бы поучаствовать, <…> профинансировать определенный лизинг самолетов при условии, что государство обеспечит необходимый возврат средств. Никогда никто из нас, насколько я знаю, не обсуждал никакую конкретную компанию, чтобы быть оператором. Нам государство не приказывало, не показывало, и, более того, государство жалуется, что шум идет, а мы даже ни разу не проинформировали», — сказал он.

«Просто пока нет еще концепции, принцип один должен быть такой (в концепции. — Прим. ред.). Мы можем дать деньги, мы можем закупить самолеты, мы можем дать в лизинг, но государство обязано поддержать. Во всем мире, даже в Америке, региональная авиация субсидируется государством. Хотя по схеме, которая была написана нашими консультантами, это не означает серьезного увеличения субсидий по сравнению с тем, что сейчас есть. Ну какое-то увеличение, наверное, будет», — отметил Костин.

