Вопрос приватизации ВТБ не обсуждается сейчас в правительстве, санкционный режим по-прежнему является большим сдерживающим фактором. Об этом сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

«О приватизации речь сейчас не идет, потому что это — прямой запрет санкционный для американских инвесторов. Соответственно, угрозы для других. Хотя, строго говоря, приватизация существующего пакета не является нарушением санкций, но в данной атмосфере — это, конечно, большой сдерживающий фактор. Правительство такой вопрос не ставит сегодня по ВТБ. Я думаю, что это последнее, о чем сегодня можно говорить. Есть другие компании, которые не являются санкционными, под секторальными санкциями, да и то, я думаю, процесс тяжело довольно идет», — отметил Костин.

Ранее в рамках Всемирного экономического форума глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил, что правительство РФ ведет подготовку ряда сделок по приватизации госкомпаний, работа идет в закрытом режиме.

Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов сообщал, что правительство РФ не закладывает в бюджет на 2019—2021 годы приватизацию крупных пакетов акций госкомпаний, поскольку сейчас они недооценены из-за санкций.