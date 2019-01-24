Белорусский банк «Москва-Минск» провел ребрендинг и получил новое название — банк «Дабрабыт». Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

«Новый бренд обращен к национальной тематике. Логотип отсылает к белорусской символике и сочетает знаки «богатство» и «энергия», а слово «дабрабыт» означает благосостояние, материальный достаток и благополучие», — комментируют в банке.

Изменения в уставе зарегистрированы 23 января 2019 года решением Национального банка, а с 28 января банк начнет работать с новым названием. Сайт банка обновится в соответствии с новым брендом 28 января. Постепенно изменится и оформление офисов банка в соответствии с новым фирменным стилем.

При переименовании банка сохраняются все условия по ранее заключенным договорам. Банк продолжит оказывать полный перечень финансовых услуг.

Банк «Дабрабыт» является государственным банком. Акционеры — Национальный банк (99,75%) и Паритетбанк (0,25%).