Андрей Костин прокомментировал Business FM сделку между OFAC Минфина США и структурами En+, которая поможет вывести «Русал» из-под американских санкций.

«Банк выдал деньги в свое время. При любом развитии ситуации банку важно эти деньги вернуть. Другой задачи у банка нет», — сказал глава ВТБ.

«Понимая всю сложность, которая стоит перед Дерипаской, все эти инсинуации в газетах о том, что мы будем заодно, неправда. Мы — кредитор, он — заемщик, — отметил Костин. — Не знаю, каким образом сделка структурируется, но я желаю успеха этому, потому что, если тема решится позитивно, для нас это хорошо как для кредитора. Это значит, что мы имеем шанс получить деньги обратно».