Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги Совкомбанка на уровне «ВВ-/В» и пересмотрело прогноз со «стабильного» на «позитивный». Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

«В ноябре 2018 года произошло объединение Совкомбанка с дочерней финансовой организацией — РосЕвроБанк, что позволило ему увеличить совокупные активы примерно на 40% по сравнению с показателем, отмечавшимся до объединения. Кроме того, рыночная доля розничных депозитов объединенного банка составила 1,4% (по состоянию на 1 декабря 2018 года). Мы также отмечаем, что банк предоставляет доступ малым и средним предприятиям к государственным закупкам и выпускает банковские гарантии, необходимые для государственных закупок. Прогноз «позитивный» отражает наши ожидания того, что Совкомбанк будет поддерживать или увеличит свою рыночную позицию», — отметили в агентстве.

В агентстве считают, что в ближайшие 12 месяцев характеристики кредитоспособности банка будут укрепляться благодаря достаточно сильным в российском контексте балансовым показателям и он станет финансовой организацией, имеющей системную значимость для российского банковского сектора в соответствии с регулятивными критериями.

Позитивное рейтинговое действие может произойти, если банк сохранит рыночную долю в том, что касается активов и розничных депозитов, и если будет поддерживаться признание Банком России его роли как финансовой организации, имеющей системную значимость для банковского сектора.