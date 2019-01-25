Сбербанк ведет переговоры с РЖД и правительством Москвы о проведении к новому зданию «Сбербанк-Сити» на Кутузовском проспекте станции метро и Московского центрального кольца (МЦК), сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Мы обсуждаем у себя внутри формат, что «Сбербанк-Сити» соединится полностью с линией метро и с МЦК, будет иметь транспортный хаб фактически внутри здания. Такую возможность мы сейчас обсуждаем с властями города и РЖД. Это будет, по сути, уникальный проект: наши сотрудники будут приезжать прямо внутрь здания, приходить в магазины и центры предоставления различных услуг», — сказал Кузнецов в кулуарах форума в Давосе.

Крупнейший российский банк планирует создать комплекс из пяти зданий «Сбербанк-Сити» в Москве по адресу: Кутузовский просп., д. 32. Кузнецов пояснил, что все пять зданий «Сбербанк-Сити» объединятся под землей с возможностью передвижения по всему этому подземному пространству. Он добавил, что пока рано говорить о том, сколько сотрудников будет работать в новом пространстве, но не исключил, что в перспективе это может быть 25—30 тыс. человек.

Расходы на создание «Сбербанк-Сити» Кузнецов пока не озвучил. По его словам, банк будет следить за тем, чтобы они не превысили средства, полученные от реализации тех объектов недвижимости, в которых сегодня базируется Сбербанк.

«Там будет создан конгресс-центр и, как мне представляется, достаточно большой конференц-зал. Там будут созданы новые возможности не только для предоставления услуг сотрудникам, но и для занятий спортом. То есть будет разработана специальная инфраструктура для того, чтобы сотрудникам было комфортно трудиться и быть еще более эффективными», — описал зампред Сбербанка инфраструктуру будущего комплекса.

Сбербанк в ноябре прошлого года сообщил о приобретении офисного комплекса рядом с «Москва-Сити», куда к концу 2021 года планирует завершить перенос штаб-квартиры. В настоящий момент Сбербанк занимает в Москве более 40 офисных объектов. Головной же офис банка площадью около 85 тыс. кв. м находится на улице Вавилова.