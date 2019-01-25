Лидерами рейтинга по качественному показателю «МедиаИндекс» в 2018 году стали Сбербанк, ВТБ и ВЭБ

Компания «Медиалогия» специально для Banki.ru составила медиарейтинг российских банков за 2018 год.



Лидерами рейтинга по качественному показателю «МедиаИндекс» в 2018 году стали Сбербанк, ВТБ и ВЭБ.

Сбербанк — на первой позиции в рейтинге:

- Сбербанк отказался от перевода средств на кредитную карту по номеру телефона во всех каналах, в том числе мобильном банке, мобильном приложении и веб-версии системы «Сбербанк Онлайн». При этом банк сохранил возможность перевода денег на кредитки по номеру карты.

- На прошедшей в июне пресс-конференции по итогам годового собрания акционеров Сбербанка президент кредитной организации Герман Греф прокомментировал возможный запрет госбанкам на покупку частных банков. Он заявил, что Сбербанк не собирается покупать банки и создавать монополию, а также что считает сохранение контроля государства в Сбербанке ненужным.

- Сбербанк проанализировал статистику своих зарплатных клиентов и выяснил, что примерно половина россиян продолжают работать и после выхода на пенсию, а среднемесячный доход работающих пенсионеров составляет 46 тыс. рублей.

- Также СМИ сообщали, что в октябре ставки по различным видам кредитов на приобретение жилья увеличены Сбербанком на 0,4 процентного пункта.

ВТБ занял вторую позицию благодаря следующим сообщениям СМИ:

- Основатель и совладелец сети розничных магазинов «Магнит» Сергей Галицкий продал ВТБ 29,1% акций компании. Группа ВТБ стала крупнейшим акционером «Магнита», подтвердил глава ВТБ Андрей Костин, о заключении соглашения они с Галицким объявили совместно.

- Банк ВТБ разработал программу по уходу от доллара в международных расчетах. В июле программа была представлена президенту Владимиру Путину, и он «в целом» поддержал ее, заявил глава ВТБ Андрей Костин.

- Глава ВТБ Андрей Костин в рамках Всемирного экономического форума в Давосе сделал ряд заявлений. В частности, он предупредил о «растущей угрозе военного конфликта» в Европе и сравнил возможное введение США новых экономических санкций против России с «объявлением войны». Также он заявил, что ВТБ вернется к обсуждению вопроса о сроках приватизации банка после обнародования новых санкций США.

ВЭБ — на третьей позиции в рейтинге:

- Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Игоря Шувалова председателем ВЭБа.

- 29 мая состоялось первое заседание наблюдательного совета ВЭБа в обновленном составе, в ходе которого председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что ВЭБ должен стать ключевым инструментом в решении задач, предусмотренных майским указом президента России Владимира Путина.

- СМИ сообщали, что новым пресс-секретарем премьер-министра Дмитрия Медведева станет первый заместитель главного редактора МИА «Россия сегодня» Олег Осипов. Он сменил Наталью Тимакову, которая перешла на работу в ВЭБ.