Рост банковского кредитования в России ускорился в 2018 году

Активы банковского сектора РФ в прошлом году увеличились на 6,9%. Такие данные информационно-аналитического материала «О развитии банковского сектора Российской Федерации в 2018 году» приводит пресс-служба Центробанка.

В ЦБ признают, что существенное влияние на динамику показателей банковского сектора в 2018 году оказывало изменение валютного курса. Номинальный эффективный курс рубля к иностранным валютам за год снизился на 8,2% (против 0,5% за 2017 год). Курс доллара США к рублю за 2018 год возрос на 20,6%.



На 1 января 2019 года совокупные активы банков РФ достигли 94,1 трлн рублей. При этом банковские активы в иностранной валюте за год сократились на 7,6%, сообщается в обзоре.

Рост активов достигнут главным образом за счет наращивания кредитования, поясняют в Центробанке. Совокупный портфель банковских кредитов нефинансовым организациям и населению за год увеличился на 10,7%. Год характеризовался ускорением роста кредитования: в 2017-м темп прироста кредитов составлял 6,2%.

Объем кредитов нефинансовым организациям увеличился на 5,8% (в 2017 году — на 3,7%).

Особенно заметно ускорился рост розничного кредитования — до 22,8% (с 13,2% в 2017 году), что происходило в условиях постепенного перехода домашних хозяйств от сберегательной модели поведения к увеличению потребления. Рост портфеля в значительной степени был связан с увеличением объема ипотечных кредитов и необеспеченных потребительских ссуд.

«Оживление кредитования стимулировалось снижением (на протяжении большей части года) процентных ставок и происходило в условиях перехода к росту экономики и реальных доходов населения. Стабилизировалось качество кредитных портфелей банков», — отмечает регулятор.



Одновременно в ЦБ констатируют некоторое замедление притока средств населения в банки. «Вместе с тем приток в банки вкладов населения (плюс 6,5%), а также средств предприятий и организаций (плюс 6%) свидетельствует о сохранении доверия к банковскому сектору», — подчеркивают в ЦБ. Прирост за 2017 год составлял 10,7% и 4,8% соответственно. В числе прочего сообщается, что общий объем вкладов населения на 1 января 2019 года достиг 28,5 трлн рублей.

В ЦБ также указывают на повышение эффективности банковского бизнеса. По уточненным данным, прибыль банковского сектора в 2018 году достигла 1,345 трлн рублей, в 1,7 раза превысив результат 2017 года (0,79 трлн).

В декабре действующие кредитные организации получили прибыль в размере 65 млрд рублей.

«На финансовый результат сектора по-прежнему оказывали существенное влияние показатели банков, проходящих процедуру финансового оздоровления с привлечением средств Фонда консолидации банковского сектора. Без этих банков прибыль банковского сектора за 2018 год составила 1,9 трлн рублей», — уточняют в ЦБ.



Количество действующих в России кредитных организаций уменьшилось в 2018 году на 14% и на 1 января 2019 года составило 484, из которых 440 — банки. В процессе перехода к пропорциональному регулированию 149 банков получили базовую лицензию, напоминают в Центробанке.

