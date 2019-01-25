Банк России направил кредитным организациям информационное письмо с рекомендацией указывать значение минимальной гарантированной ставки при заключении договора банковского вклада с физическими лицами, включая индивидуальных предпринимателей. Данные сведения следует раскрывать и при проведении сотрудниками банка консультации с вкладчиком, а также представлять в материалах рекламного характера, подчеркивает регулятор.

Как поясняют в пресс-службе ЦБ, причиной появления подобного письма стали зафиксированные в последнее время случаи, когда кредитные организации сообщают потребителю только о максимально возможной доходности вклада, зависящей от соблюдения вкладчиком ряда условий, или указывают доходность за отдельный период вклада. Среди условий получения повышенной процентной ставки по вкладу — заключение с банком иных договоров (например, страхования), оплата дополнительных услуг банка (например, по карточным продуктам).

По мнению регулятора, такие действия могут вводить потребителей в заблуждение относительно реальной доходности выбранного банковского вклада, а также затруднить выбор продукта с наиболее выгодными условиями.

«Минимальную гарантированную процентную ставку рекомендуется рассчитывать в процентах годовых исходя из значения процента, который банк обязан уплатить на минимальную сумму вклада при хранении до истечения его срока и без учета дополнительных условий, увеличивающих ставку. Если начисление процентов происходит по плавающей ставке, при расчете следует использовать ее значение на дату заключения договора. Также при расчете учитывается минимальная сумма вклада и срок его действия в календарных днях. Для мультивалютных вкладов показатель минимальной гарантированной ставки рекомендуется раскрывать в каждой из валют», — указывают в Центробанке.



Там уточняют, что информацию о значении минимальной гарантированной ставки следует печатать хорошо читаемым шрифтом и размещать на первой странице договора вклада в квадратной рамке в правом верхнем углу.