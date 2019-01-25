Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что не видит ничего плохого в том, что его ассоциируют с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Вы знаете, это не проблема. Я не храню деньги господина Путина. Предположение, что у Путина очень много денег, чрезвычайно раздуто на Западе», — сказал Костин в интервью телеканалу Fox Business.

«Думаю, что нет ничего плохого в том, чтобы ассоциироваться с Путиным. Я его сторонник. И считаю, что он сделал для страны много хорошего. Он наш президент, это очень хорошо. Пусть так и будет», — отметил он.