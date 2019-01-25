Комплекс «Сбербанк-сити», расположенный на Кутузовском проспекте, будет соединен надземным переходом со станциями метро, Московского центрального кольца (МЦК) и Московского центрального диаметра (МЦД). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе банка.

«В прошлом году правительство Москвы в лице Москомархитектуры обратилось к банку с предложением связать будущее здание транспортно-пересадочного узла (соединяющего станции метро, МЦК и МЦД. — Прим. ред.) и территорию Сбербанка. Банк ответил согласием. Было проведено несколько рабочих встреч и совещаний на различных уровнях, в результате которых были выработаны предварительные проектные решения по строительству надземного перехода от ТПУ к проектируемому в настоящее время административно-общественному корпусу», — говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе отметили, что ветки метро или МЦК в здание входить не будут, они пройдут по отведенной ранее территории, с территорией комплекса зданий Сбербанка станция будет связана с помощью надземного перехода. При этом в пресс-службе подчеркнули, что данным переходом смогут пользоваться не только сотрудники Сбербанка.

Как сообщалось ранее, Сбербанк запланировал строительство новой штаб-квартиры в районе «Москва-Сити». Это позволит Сбербанку объединить ключевые подразделения штаб-квартиры на единой площадке.