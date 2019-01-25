Аналитическое кредитное рейтинговое агентство присвоило Чайна Констракшн Банку кредитный рейтинг «AAA(RU)», прогноз — «стабильный».

«Кредитный рейтинг ООО «Чайна Констракшн Банк» обусловлен очень высокой вероятностью предоставления экстраординарной поддержки материнской структурой с высоким уровнем кредитоспособности. Банк обладает умеренно высоким уровнем оценки собственной кредитоспособности ввиду сильной позиции по достаточности капитала, сильной оценки риск-профиля и адекватной позиции по ликвидности и фондированию при удовлетворительной оценке бизнес-профиля», — отмечается в релизе АКРА .

В агентстве напоминают, что собственником 100% акций банка является China Construction Bank Corporation (находится под контролем КНР). China Construction Bank — один из крупнейших банков мира, общий объем активов которого превышает 3 трлн долларов.

Агентство удовлетворительно оценивает бизнес-профиль Чайна Констракшн Банка («bbb-»), учитывая прозрачность структуры акционеров и четко сформированную, основанную на реалистичных экономических предпосылках стратегию его развития. Банк обеспечивает условия для расширения клиентской базы материнской организации в РФ, выстраивания отношений с контрагентами, оценки рисков, рыночной ситуации и т. д. Вместе с тем АКРА отмечает невысокие рыночные позиции банка и слабую диверсификацию операционного дохода. Низкий уровень диверсификации определяется тем фактом, что основной объем активов размещается банком в ЦБ РФ.

АКРА оценивает позиции банка по капиталу как сильные, принимая во внимание высокое значение регуляторного норматива достаточности Н1.2. Также кредитная организация демонстрирует высокую способность к генерации собственного капитала.

Сильная оценка риск-профиля банка определяется прежде всего высокой долей активов, размещенных в инструментах с низким уровнем кредитного риска. Потенциально проблемные кредиты выданы под гарантию поддерживающей организации или поручительство компаний с высоким уровнем кредитоспособности.



Сильная позиция по ликвидности поддерживается благодаря высокому объему ликвидных и высоколиквидных активов. АКРА отмечает высокую концентрацию ресурсной базы кредитной организации, что ограничивает оценку фондирования. Около 100% обязательств сформировано средствами юридических лиц. Значительный объем привлеченных средств не используется для кредитования клиентов, а размещен на счетах в ЦБ РФ, что ведет к снижению риска потери финансовой устойчивости в случае изъятия средств крупнейшими кредиторами.

