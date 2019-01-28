Банк ВТБ увеличил свою долю в капитале компании En+, с которой власти США сняли наложенные ранее санкции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя банка, подтвердившего информацию.

«Да, мы подтверждаем, что получили акции компании En+. Мы позитивно оцениваем последнее решение Минфина США и считаем, что динамика развития данной ситуации будет благоприятна для En+, «Русала», «Евросибэнерго», а также в целом для институциональных инвесторов», — пояснил он.

До сделки группе ВТБ принадлежало 9,62% En+, говорил еще в мае 2018 года первый зампред правления банка Юрий Соловьев. 7,65% принадлежало головной структуре (ПАО «ВТБ»), а еще около 2% — «дочкам», пояснил РБК источник, близкий к акционеру En+. Агентство Bloomberg сообщало, что в результате реализации одобренного американским Минфином плана по сокращению доли Олега Дерипаски в капитале En+ ВТБ может стать вторым крупнейшим акционером компании, получив долю примерно в 24%.

В официальном сообщении ВТБ, опубликованном в понедельник, 28 января, говорится, что банк увеличил свою долю в капитале En+ с 7,65% до 22,27%. Однако уже в следующем объявлении банк сообщил, что передал права голоса по принадлежащему ему пакету в 16,02% акций En+ другим лицам, сохранив под своим контролем только долю в 6,25% капитала En+. Ранее Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (Office of Foreign Assets Control, OFAC) сообщало, что акциями, передаваемыми ВТБ, будут голосовать независимые трасти. О том, что право голосовать частью акций получат независимые трасти, 28 января сообщила сама En+.

Ранее в понедельник, 28 января, En+ и подконтрольная ей алюминиевая компания UC Rusal объявили об изменении составов советов директоров.



Санкции в отношении Олега Дерипаски и ряда его структур американские власти ввели в апреле 2018 года. Позже в Минфине США сообщили, что могут снять ограничения, если Дерипаска откажется от контроля над компаниями и снизит свою долю в них. Российская сторона с этими условиями согласилась.