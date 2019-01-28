Минфин готовит проект закона о передаче Связь-Банка в казну Российской Федерации, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

«Сейчас мы законопроект готовим. Там потребуется законопроект для его (банка) внесения в казну Российской Федерации. Будем организовывать его принятие», — сказал он, уточнив, что сейчас идут последние приготовления документа.

Моисеев также добавил, что с помощью передачи Связь-Банка может быть докапитализирован Промсвязьбанк.