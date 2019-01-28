Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Прио-Внешторгбанку на уровне «ruBB+». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз, следует из релиза агентства.



«Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, удовлетворительной позицией по капиталу, высокими показателями рентабельности, удовлетворительным качеством активов, а также адекватной ликвидностью и уровнем корпоративного управления», — отмечается в сообщении.

По данным аналитиков, основу активов банка формирует ссудная задолженность, представленная требованиями к юрлицам и индивидуальным предпринимателям (37% валовых активов на 1 декабря 2018 года), кредитным организациям (31% валовых активов на 1 декабря 2018-го) и физическим лицам (8% валовых активов на 1 декабря 2018-го).

Качество корпоративного управления в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности финучреждения. При этом «Эксперт РА» обращает внимание на интенсивный наличный денежный оборот в банке (в среднем за 11 месяцев 2018-го отношение дебетовых оборотов по счетам 20202 и 20209 к средним активам составило 85%), что «может стать причиной повышенных операционных рисков на фоне отсутствия существенной страховой защиты наличности».

