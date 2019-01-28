Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил заявление Центрального банка России о признании банкротом банка «Первомайский», сообщает РАПСИ.

Регулятор 23 ноября 2018 года отозвал у банка лицензию на осуществление банковских операций.

Такое решение было принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России. Кроме того, выявлены нарушения в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) ФЗ «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Более 40% кредитного портфеля банка сформировано низкокачественной ссудной задолженностью. По информации ЦБ, кредитная организация систематически занижала величину принимаемого кредитного риска, в связи с чем регулятор неоднократно предъявлял требования о досоздании резервов на возможные потери.

«Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа выявила значительное снижение размера собственных средств (капитала) банка и, как следствие, возникновение основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков», — уточнял ЦБ.

Согласно данным, опубликованным на сайте Центробанка 12 февраля 2019 года, активы банка «Первомайский» на дату его признания банкротом составили около 7,585 млрд рублей, а обязательства — почти 7,909 млрд, исходя из чего «дыра» в его капитале равна 324 млн рублей.

