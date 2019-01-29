Проект закона, в соответствии с которым Федеральная антимонопольная служба России сможет получать информацию, составляющую банковскую тайну, не касается доступа к счетам физических лиц. Об этом говорится в комментарии антимонопольного ведомства, размещенном, в частности, на сайте его подразделения по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

О подготовке антимонопольщиками соответствующего законопроекта написала во вторник газета «Коммерсант». На сайте Санкт-Петербургского УФАС подтверждается, что в настоящее время подготовлен законопроект, вносящий поправки в федеральный закон «О банках и банковской деятельности» и наделяющий антимонопольный орган правом на получение информации, составляющей банковскую тайну.

В ФАС подчеркивают, что информация о движении денежных средств на счетах необходима для доказывания картельных соглашений.

Банки раскроют ФАС данные клиентов Служба уже подготовила необходимые для этого поправки к законодательству.

«Отметим, что федеральный закон «О защите конкуренции» (часть 1 статьи 25 и часть 6 статьи 44) предоставляет антимонопольному органу право запрашивать информацию, составляющую банковскую тайну. При этом ФАС России также обязана соблюдать такую тайну. В целях унификации антимонопольного законодательства и закона «О банках и банковской деятельности» ФАС подготовила законопроект, прямо наделяющий антимонопольный орган правом на получение информации, составляющей банковскую тайну», — говорится в комментарии.



Там уточняется, что «такой доступ может быть обеспечен только по мотивированному запросу антимонопольной службы и исключительно в отношении хозяйствующих субъектов. Законопроект не касается доступа к счетам физических лиц».