ВТБ закладывает опережающий рост основных показателей на 2019 год. Прирост кредитного портфеля может вдвое обогнать показатели рынка в целом, а депозитного — в три раза. Такой прогноз озвучил зампред правления госбанка Анатолий Печатников.



«Кредитный портфель хотим увеличить на 21,5%, притом что прирост рынка мы оцениваем в 13%. Мы практически в два раза хотим обогнать рынок по этому показателю. По привлеченным средствам мы прирост рынка оцениваем в 2019 году в 5,4% с учетом тренда на укрепление рубля, а мы хотим показать 18,1%. То есть также хотим вырасти в три раза быстрее рынка», — сказал топ-менеджер банка.

По его словам, лидирующими направлениями на 2019 год останутся ипотечное кредитование и кредиты наличными. Госбанк планирует увеличить клиентскую базу на 10%, до 13,6 млн активных клиентов. В 2018-м ВТБ приобрел три банка — «Возрождение», Саровбизнесбанк и Запсибкомбанк.