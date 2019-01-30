Агентство по страхованию вкладов 29 января подало в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении 11 человек из числа контролирующих лиц Межтрастбанка к субсидиарной ответственности в общем размере почти 2,722 млрд рублей. Размер ответственности рассчитан исходя из суммы неудовлетворенных требований кредиторов за вычетом нереализованного имущества банка, поясняется в сообщении АСВ, опубликованном в среду, 30 января.

Ответчиками по иску указаны Антошина С. В., Бойков И. В., Гориславцева И. М., Куйда И. А., Липатов С. В., Никифорова Т. А., Редькин Д. В., Романова С. П., Стрижко Т. В., Суровцева В. И., Цибульский И. В. Напомним, Игорь Бойков, Светлана Романова, Сергей Липатов, Игорь Куйда, Дмитрий Редькин являлись членами совета директоров банка (Бойков его возглавлял). Романова также была исполняющей обязанности председателя правления «Межтраста», в которое помимо нее входили Игорь Цибульский, Татьяна Стрижко, Татьяна Никифорова.

Лицензия у Межтрастбанка была отозвана 29 января 2016 года, а 31 марта того же года банк признали банкротом. На АСВ были возложены функции конкурсного управляющего.

В ходе конкурсного производства агентство установило, что контролирующими лицами банка совершались действия по выдаче заведомо невозвратных кредитов физическим и юридическим лицам, приобретению прав требования по заведомо невозвратному кредиту, что причинило банку ущерб и сделало невозможным удовлетворение требований его кредиторов в полном объеме. Кроме того, контролирующими лицами не осуществлялись предусмотренные законодательством меры по предупреждению банкротства банка, указывают в АСВ.



Агентство обещает и в дальнейшем принимать «все необходимые меры, направленные на пополнение конкурсной массы банка».