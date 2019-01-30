Альфа-Банк разместит евробонды ориентировочно в объеме 10 млрд рублей с доходностью в диапазоне 9,35—9,4%, сообщил ТАСС источник на финансовом рынке.

Книга заявок на покупку рублевых еврооблигаций открыта один день — 30 января. Спрос на бумаги в течение дня достиг 23 млрд рублей, говорит источник агентства.

Как сообщалось ранее, бумаги планируется разместить 6 февраля 2019 года. Точный объем выпуска будет определен по результатам сбора заявок.

Организаторами размещения выступают Альфа-Банк и JP Morgan.